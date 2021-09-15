به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، بررسی گزارش عملکرد ارزی این صندوق در استانهای مختلف کشور از ابتدای تأسیس در سال ۹۰ تا پایان آذرماه سال گذشته نشان میدهد که مجموعاً ۳۳ هزار و ۹۶۰ طرح در استانهای کشور اعلام وصول شده که از این تعداد برای ۳۰ هزار و ۴۴ طرح گشایش اعتبار صورت گرفته است. همچنین برای ۲۱ هزار و ۹۱۴ طرح نیز پرداخت منابع صورت گرفته است.
بر پایه این گزارش، از مجموع کل طرحهای وصول شده در این صندوق، ۹ هزار و ۸۸۹ طرح در بوشهر بوده و ۷ هزار و ۶۸۱ طرح نیز در خوزستان بوده است. همچنین دو هزار و ۶۵۸ طرح در استان هرمزگان و دو هزار و ۴۰۳ طرح نیز مربوط به استان ایلام بوده است.
کمترین میزان طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در استانهای خراسان جنوبی با ۱۴ طرح، خراسان شمالی ۳۸ طرح، گلستان ۶ طرح، همدان ۷۷ طرح و چهارمحال و بختیاری با ۶۶ طرح بوده است.
در مجموع ۱۲ هزار و ۴۶ طرح اعلام وصول شده تا گزارش پایان آذرماه سال گذشته صندوق توسعه ملی به مرحله پرداخت نرسیدند. با این حال، بررسی دقیقتر سیر طرحها نشان میدهد که تا زمان ارائه گزارش، از ۳۳ هزار و ۹۶۰ طرح اولیه، ۳۰ هزار و ۴۴ مورد به مرحله گشایش اعتبار رسیدهاند و ۳ هزار و ۹۱۶ طرح به نوعی متوقف ماندهاند.
تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم میشود. استفادهکنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
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