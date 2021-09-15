من تونل را حفر کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، وکیل «محمود العارضه» زندانی فلسطینی، می‌گوید موکل‌ش اعتراف کرده که مسئول برنامه ریزی و حفر تونل برای فرار از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی بوده و کار حفر تونل را در سپتامبر سال گذشته شروع کرده است. هم‌چنین العارضه در بازجویی‌ها هر گونه کمکی از طرف دیگر زندانی‌ها را انکار کرده و گفته ۶ زندانی فراری از هیچکس دیگری در جریان فرارشان کمک نگرفته‌اند. او درباره نحوه دستگیری‌اش هم گفته که وقتی به همراه «یعقوب قادری» دیگر زندانی فراری بوده، گشت پلیس به طور اتفاقی آن‌ها را می‌بیند و توقف می‌کند.

محمود العارضه می‌گوید که ۶ زندانی فلسطینی بعد از فرار کنار یکدیگر بودند و با هم خودشان را به روستای «ناعوره» رساندند و در مسجد آن‌جا از یکدیگر جدا شدند. او می‌گوید تلاش کردیم که به کرانه باختری وارد شویم اما تمهیدات امنیتی اسرائیل بسیار زیاد بود، از طرفی نمی‌خواستیم وارد خط سبز فلسطین شویم که مسئولیت‌مان گردن‌گیر کسی شود.

العارضه هم‌چنین می‌گوید که روحیه‌اش عالی است و این فرار را یک موفقیت بزرگ می‌داند.

وکیل این زندانی اما سحر چهارشنبه به الجزیره گفته است که موکلش در جریان بازداشت مجدد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه سر آسیب دیده در حالی که تا این لحظه، هیچ درمان و مراقبتی روی او صورت نگرفته است.

مترجم: علیرضا رأفتی