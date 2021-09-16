به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی پیش از ظهر امروز در بازدید از مراکز درمانی و مراکز تجمعی واکسیناسیون در کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف اولیه از سفرهای استانی در وزارت بهداشت، بررسی شرایط و وضعیت کرونایی استان‌ها و واکسیناسیون کرونا در آنها است.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون و کنترل بیماری در استان کرمانشاه، افزود: کرمانشاه از این نظر که یک استان مرزی است و استان‌های مرزی در کنترل و جلوگیری از ورود سویه های جدید بیماری کرونا تأثیر دارند، اهمیت ویژه ای در بحث واکسیناسیون جمعیت‌های هدف مشخص شده دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: به همین منظور سهمیه واکسن استان کرمانشاه را ۲ برابر می‌کنیم و از مجموعه علوم پزشکی کرمانشاه می‌خواهیم با افزایش مراکز واکسیناسیون و اضافه کردن گیت های تزریق واکسن، واکسیناسیون عمومی را تا حداکثر ۱۰ روز دیگر در استان کرمانشاه به پایان برسانند.

وی ادامه داد: به مجموعه علوم پزشکی کرمانشاه دستور دادیم از امروز واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ ساله‌ها را شروع کنند تا همه جمعیت هدف در مرحله اول واکسیناسیون واکسینه شوند.

عین اللهی خاطرنشان کرد: واکسن برای افراد زیر ۱۸ سال نیز در حال بررسی است و پیش بینی می‌کنیم واکسیناسیون جمعیت بین هفت تا ۱۸ سال نیز از ۲ هفته دیگر در کشور آغاز شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: واکسیناسیون تنها راه کنترل مرگ و میر در کرونا است و این مساله به خوبی در پیک پنجم قابل مشاهده بود.

وی به بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: با اتمام واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی و فراهم کردن شرایط، در نظر داریم از اواسط مهرماه دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور را باز کنیم تا هرچه زودتر ضربه‌ای که سیستم آموزشی کشور در اثر شیوع این ویروس دیده جبران کنیم.

به گفته عین اللهی تصمیم گیری برای بازگشایی سایر دانشگاه‌ها با اتمام واکسیناسیون دانشجویان و اساتید بر عهده وزارت علوم است.

وزیر بهداشت ادامه داد: واکسیناسیون دانش آموزان، معلمان و خانواده‌های آنان نیز در دستور کار است و پیش بینی می‌شود مدارس نیز با اتمام واکسیناسیون جمعیت هفت تا ۱۸ ساله‌ها با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی باز شود.

وی با اشاره به سرعت خوب واکسیناسیون در کشور، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با اتمام واکسیناسیون در کشور، زندگی مردم به روال عادی گذشته اما با رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی بازگردد.