پیروزی تیم ملی فوتسال ایران مقابل آمریکا/ صعود ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در گروه ششم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ به مصاف تیم آمریکا رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به سود ایران ‏‬به پایان رسید.

در این بازی که از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر ویلنیوس لیتوانی برگزار شد، فرهاد توکلی، مهدی جاوید، احمد اسماعیل پور و سعید احمدعباسی برای ایران گلزنی کردند. هر دو گل آمریکا هم توسط «گونزالس» به ثمر رسید. به این ترتیب ایران با کسب دومین برد خود در این مسابقات بعد از صربستان، در جدول گروهش ۶ امتیازی شد و صعود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را قطعی کرد.

ترکیب اولیه ایران و غیبت طیبی و احمدی

ایران در این مسابقه با ترکیب اولیه علیرضا صمیمی، علی حسن زاده، مسلم اولادقباد، محمد شجری و مهدی جاوید بازی کرد. در لیست بازی امروز حمید احمدی به دلیل محرومیت و حسین طیبی به خاطر مصدومیت حضور نداشتند. به همین خاطر باقر محمدی دروازه بان سوم تیم ملی فرصت قرار گرفتن در لیست را به دست آورد.

شوک به ایران با اخراج ۲ دقیقه‌ای صمیمی

در شرایطی که بازیکنان ایران و آمریکا در حال محک زدن همدیگر بودند، علیرضا صمیمی دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران در دقیقه ۲ از زمین مسابقه اخراج شد تا تیم کشورمان با شوک مواجه شود. صمیمی توپ را خارج از محوطه جریمه با دست مهار کرد و بعد از بازبینی صحنه در کمک داور ویدئویی، دروازه بان ایران با کارت قرمز جریمه و اخراج شد. سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی ایران بعد از اخراج صمیمی، باقر محمدی را به درون دروازه فرستاد.

گل زودهنگام آمریکا و برتری ایران در نیمه نخست

تیم ملی فوتسال ایران یک دقیقه بعد از اخراج صمیمی و در حالی که یک بازیکن کمتر داشت، گل نخست را توسط گونزالس دریافت کرد تا شاگردان ناظم الشریعه تحت فشار قرار بگیرند. با این حال فرهاد توکلی در دقیقه ۴ کار را به تساوی کشاند. در ادامه مهدی جاوید و احمد اسماعیل پور (در دقایق ۸ و ۱۱) گل‌های بعدی ایران را به ثمر رساندند تا برتری از آن تیم کشورمان شود. ایران موقعیت‌های دیگری هم برای گلزنی داشت اما درخشش دروازه بان آمریکا مانع گلزنی بیشتر شد تا نیمه نخست با همان نتیجه ۳ بر یک تمام شود.

نیمه دوم و بازی ضعیف ایران

در نیمه دوم بازی تیم ایران چنگی به دل نزد. آمریکا دلخوش به فضای پشت بازیکنان ایران، اقدام به ارسال توپ‌های مستقیم می‌کرد و حملات متعددی داشت. این تیم در دقیقه ۳۶ توسط گونزالس به گل دوم هم رسید؛ در حالی که به نظر می‌رسید بازیکنان ایران انگیزه کافی برای گلزنی ندارند و بازی ضعیفی ارائه کردند. آمریکا در دقایق پایانی به بازی پنج نفره روی آورد و همین مسئله باعث شد تا سعید احمد عباسی در دقیقه ۳۹ گل چهارم ایران را به ثمر برساند و بازی با نتیجه ۴ بر ۲ تمام شود.

محرومیت صمیمی از بازی با آرژانتین

در بازی با آمریکا، محمد شجری و مسلم اولادقباد دو بازیکن ایران کارت زرد گرفتند. صمیمی هم که کارت قرمز مستقیم گرفته بود، به دلیل محرومیت نمی‌تواند ایران را در مسابقه بعد مقابل آرژانتین همراهی کند. بازی ایران و آرژانتین ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه برگزار خواهد شد.