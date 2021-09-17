به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تا امروز همه شهرستان‌های استان بوشهر در وضعیت نارنجی قرار داشتند، اکنون شش شهرستان در وضعیت زرد و چهار شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

بر اساس آخرین رنگ‌بندی اعلام شده در سامانه ماسک، شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتستان، دیر، جم و کنگان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته‌اند.

همچنین شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتی و عسلویه همچنان در وضعیت نارنجی کرونایی هستند.

طی روزهای اخیر میزان ابتلاء، بستری و فوتی کرونا در استان بوشهر روندی نزولی داشته و بخش زیادی از تخت‌های ویژه کرونا در استان خالی شده است.

امید می‌رود با تداوم این روند در هفته‌های آینده رنگ آبی نیز در وضعیت برخی از شهرستان‌های استان بوشهر قرار گیرد.