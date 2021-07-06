سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس رنگ‌بندی جدید سامانه ماسک، وضعیت دو شهرستان دشتستان و کنگان از نارنجی به قرمز تغییر کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه هشت شهرستان استان بوشهر در وضعیت قرمز کرونایی دارند، اضافه کرد: شهرستان‌های دشتستان و کنگان، دیلم، گناوه، تنگستان، عسلویه، جم و دشتی بر اساس رنگ‌بندی جدید وزارت بهداشت در اپلیکیشن ماسک قرمز هستند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر از قرار گرفتن ۸۰ درصد این استان در وضعیت قرمز کرونایی خبر داد و خاطرنشان کرد: شهرستان بوشهر و دیر نیز در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.