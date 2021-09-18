آتش در شالیزارهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برداشت محصولات کشاورزی به ویژه شالی، عده‌ای از کشاورزان براساس یک باور غلط و بدون پایه علمی، اقدام به آتش زدن بقایای گیاهی می‌کنند.

آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، چهره طبیعت را زشت کرده و دود ناشی از آن نفس کشیدن را برای مردم سخت می‌کند.

علاوه بر مشکلات زیست محیطی، آتش زدن باعث از بین بردن خاک حاصلخیز شده و آسیب جدی به ساختمان خاک، منابع آبی، محیط زیست، میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی و معدنی وارد می‌کند.

به نظر می‌رسد برخوردهای قهری و جبری و تعیین مجازات مالی برای متخلفان همراه با آموزش و فرهنگ سازی باید در دستورکار متولیان این امر باشد.