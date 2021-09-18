محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای زنجان امروز صاف بوده و بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش شدید در استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به وقوع وزش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا خنک خواهد شد و طی ۲۴ ساعت گذشته هم خیر آباد و ابهر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان زنجان بودند.

رحمان نیا به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی زنجان ۱۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.