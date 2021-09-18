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۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۴۸

در گفتگو با مهر؛

۱۶۹هزارتن کالا از بندر امام خمینی(ره) به آذربایجان غربی حمل شد

۱۶۹هزارتن کالا از بندر امام خمینی(ره) به آذربایجان غربی حمل شد

ارومیه - رئیس اداره حمل و نقل کالا راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: تا پایان مرداد ماه سال جاری ۱۶۹ هزار تن کالای اساسی از مبدا بندر امام خمینی (ره) به استان حمل شد.

ابراهیم خلیل شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به انباشت کالاهای اساسی مانند ذرت دامی، سویای دامی، کنجاله و گندم در بندر امام خمینی (ره) و لزوم تسریع حمل آن به استان، اداره کل راهداری و حمل و نقل آذربایجان‌غربی تمام شرکت‌های حمل و نقل استان را موظف به ارسال ناوگان و اعلام آمار به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خوزستان کرده که شرکت‌ها بر این اساس اقدام و آمار به صورت مرتب ارسال شد.

وی با بیان اینکه در مقاطع حساس و ازدیاد انباشت کالا از ظرفیت ناوگان‌راهداری تحت مالکیت نیز بهره گرفته شده است، افزود: بر اساس آمار تا پایان مرداد ماه سال جاری ۱۶۹ هزار تن انواع کالاهای اساسی با ۷ هزار سفر و توسط بالغ بر ۲۴۰۰ دستگاه وسایل نقلیه سنگین از بندر امام خمینی (ره) به استان حمل شد.

شکاری اضافه کرد: با توجه به فراهم کردن امکان صدور بارنامه توسط شرکت‌های حمل و نقل استان از مبدا بندر امام خمینی (ره) دو شرکت حمل و نقل کالا استان اقدام به این کار کردند که بر این اساس ۷۰ فقره بارنامه حمل و نقل کالاهای اساسی برای شرکت‌های حمل و نقل کالای استان و ۱۷ فقره بارنامه نیز برای ناوگان اعزامی اداره کل راهداری و حمل و نقل آذربایجان‌غربی از مبدا بندر امام خمینی (ره) صادر شد.

رئیس اداره حمل و نقل کالا راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به طرح‌های تشویقی حمل کالاهای اساسی گفت: ۴۰۰ حلقه لاستیک مابین رانندگانی که اقدام به حمل کالاهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی (ره) کرده بودند توزیع شد.

کد مطلب 5307193

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