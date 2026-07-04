حدود ۱۴ میلیون تن کالا از مبدأ خوزستان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد بخش حمل و نقل کالا در بهار سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با تلاش فعالان حوزه حمل و نقل و رانندگان استان، مجموعاً ۱۳.۸۲ میلیون تن کالا از مبادی تولید و قطب‌های اقتصادی خوزستان به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به پویایی شبکه حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: در این بازه زمانی ۷۶۳ هزار فقره بارنامه صادر شده است که این رقم در مقایسه با ۷۵۱ هزار بارنامه در مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده رشد ۲ درصدی در تعداد سفرها و اعزام ناوگان برای حمل کالا است.

خسروی در خصوص جابجایی کالاهای استراتژیک از «بندر امام خمینی (ره)» تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت حمل و نقل استان به تخلیه و خروج کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ به طوری که در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۳ میلیون و ۷۶ هزار تن کالای اساسی در قالب ۱۳۲ هزار و ۶۲ فقره بارنامه از این مبدأ به سراسر کشور ارسال شده است تا امنیت غذایی و نیازهای ضروری تأمین شود.

وی بیان کرد: تحلیل آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ کالای عمده جابجا شده از مبدأ استان، سهمی معادل ۶ میلیون و ۴۶۷ هزار تن از کل تناژ حمل شده را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع بیانگر تمرکز تولید و جابجایی بر کالاهای راهبردی و صنعتی در منطقه است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در پایان بر تداوم نظارت بر عملیات حمل و نقل و تسهیل فرآیند جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.