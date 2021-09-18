آمریکا پرداخت باج به شکل رمز ارز را محدود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس گزارش جدید نشریه وال استریت ژورنال دولت آمریکا قصد دارد با انجام اقداماتی استفاده هکرها از ارز مجازی را برای حملات باج افزاری سخت‌تر کند. در همین راستا یکی از اقدامات در نظر گرفته شده از سوی دولت جو بایدن تحریم است.

در این گزارش به نقل از منابع آگاه فاش شده خزانه داری آمریکا تصمیم دارد تا هفته آینده تحریم‌هایی در این زمینه وضع کند. همچنین دستور العمل جدیدی درباره ریسک‌های مربوط به تسهیل پرداخت باج‌ها از جمله جریمه و مجازات‌های دیگر صادر خواهد شد.

قوانین جدید ضد پولشویی و سرمایه گذاری ترورسیم قرار است در سال جاری میلادی ارائه شوند. هدف این قوانین محدود کردن استفاده از رمز ارز برای پرداخت باج و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر است.

در این اواخر سازمان‌های دولتی و خصوصی در آمریکا با حمله‌های باج افزاری گسترده‌ای روبرو بودند. این حملات به ایجاد اختلال در فرایندهای زیربنایی از جمله سوخت رسانی و فاش شدن اطلاعات خصوصی منجر شده‌اند.