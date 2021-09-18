ادامه نقل و انتقالات استقلال در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی برای انجام دیدار مقابل الهلال به دبی رفت که گفته می شد نقل و انتقالات این تیم هنوز به اتمام نرسیده و آنها نیازمند دو تا سه بازیکن دیگر برای تکمیل تیم خود می‌باشند و ادامه این نقل و انتقالات به بازگشت از دبی موکول شد.

این در حالی بود که در روزهای اخیر آبی‌ها به چالش تازه‌ای برخورد کرده‌اند و هر آن این احتمال می‌رود که تغییراتی روی نیمکت این تیم به وقوع بپیوندد. لذا این باشگاه تحت تاثیر از فضای حاکم بر آن، فعلاً اقدام تازه‌ای برای نقل و انتقالات صورت نداده و داشته‌ها و موجودی‌اش همان بازیکنانی هستند که این تیم را در اردوی امارات همراهی کرده بودند.

اگر استقلال اقدام تازه‌ای در نقل و انتقالات صورت دهد، این اقدام پس از تعیین تکلیف روی نیمکت این تیم انجام خواهد شد.