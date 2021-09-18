به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق با بیان این مطلب که مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است، اظهار داشت: موضوعی که مطرح شده این است که اگر در ترم جدید، دانشگاهی که دانشجویان بومی دارد و همه دانشجویان آن واکسن کرونا را تزریق کرده باشند، آیا می‌تواند کلاسی را به صورت حضوری برگزار کند.

وی ادامه داد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در آن منطقه مجوز را صادر کند، امکان برگزاری به این صورت وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص تکلیف دانشجویان نو ورود به دانشگاه‌ها نیز گفت: به طور حتم شروع کلاس‌های این دسته از دانشجویان به صورت مجازی خواهد بود و اگر در خصوص پیک‌های بعدی کرونا مشکلی نباشد، کلاس‌ها در ترم‌های بعدی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.