محسن کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع ۸۲ نقطه حادثه خیز در سطح راه‌های استان کرمان خبر داد و افزود: میانگین این آمار در کشور ۱۷ نقطه است.

وی با بیان اینکه ۶۹ نقطه از ۸۲ نقطه حادثه خیز استان کرمان به صورت امانی رفع شده است، یادآور شد: با ماشین آلات و تجهیزات فرسوده‌ای که در اختیار داریم این کار انجام شده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان اعتبارات اختصاص یافته را متناسب با حجم بالای کار ندانست و گفت: با این حال کرمان امسال رتبه نخست در رفع نقاط حادثه خیر کشور را کسب کرد.

کاظمی بیان کرد: امسال سازمان، اعتباراتی به صورت پیمانی برای رفع ۱۲ نقطه حادثه خیز در اختیارمان قرار داده شده است که «گدار سیاه راین» نیز جزو این نقاط است.

وی گفت: بعد از شناسایی نقاط حادثه خیز برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام می‌شود تا جاده‌های ایمنی داشته باشیم. از مردم هم می‌خواهیم در نگهداری راه‌ها ما را همراهی کنند.