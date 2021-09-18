شاپور جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید بیان کرد: طرح شور عاطفه‌ها با هدف تأمین کمک ملزومات آموزش غیرحضوری دانش آموزان نیازمند به صورت مشارکت با برنامه پویش همکلاسی مهربان آموزش و پرورش از ۲۰ شهریورماه امسال شروع شده و تا ۱۱ مهرماه این طرح ادامه خواهد داشت.

وی افزود :۲۴ شهریور تا ۲۶ مرحله اول اجرای این طرح بود که در مصلی‌های نماز جمعه استان برگزار شد و علاوه بر آن دفاتر کمیته امداد، مدارس استان و ۲۶۱ مرکز نیکوکاری به عنوان مرکز جمع آوری کمک‌های مردمی در طرح شور عاطفه‌ها هستند.

جلالی ادامه داد: تلاش کردیم در این دوره از اجرای طرح بیشترین استفاده را از فضای مجازی خصوصاً شبکه شاد داشته باشیم تا اطلاع رسانی به خانواده‌ها و جلب مشارکت آنها از این طریق تسهیل شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: مکاتباتی با صنایع استان نیز برای جمع آوری کمک‌ها انجام شده است که بتوانیم از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم، با توجه به تجربه‌هایی که از سال‌های گذشته در بحث کمک‌های مردمی بخصوص در ایام کرونا و همدردی که از مردم داشتیم وضعیت امیدوار کننده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته حدود ۷ میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان درآمد در این حوزه داشتیم پیش بینی ما این است نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته باشیم و هدفگذاری ما برای امسال ۱۴.۴ میلیارد تومان است.

جلالی گفت: حدود ۹ هزار دانش آموز و دانشجو زیر پوشش کمیته امداد استان هستند، علاوه بر کمک‌های مردمی، مبلغی به عنوان سرانه کمک به دانش آموز از سوی کمیته امداد به حساب دانش آموزان واریز می‌شود اما بحث شور عاطفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ خیر و احسان، کمک به همنوع و بهره گیری از ظرفیت‌های خیرین جامعه در قالب تکافل و مسؤلیت اجتماعی برگزار می‌شود.