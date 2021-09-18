آمادگی تاجیکستان برای میزبانی از مذاکرات طالبان و جبهه پنجشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، دولت های اسلام آباد و دوشنبه از عزم خود برای متقاعد کردن جبهه پنجشیر و طالبان به حل اختلافات از راه مسالمت آمیز خبر دادند.

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان طی یک نشست مطبوعاتی اعلام کردند که از تلاش برای میانجیگری در روند مذاکرات میان طالبان و جبهه پنجشیر استقبال می کنند و حتی شهر دوشنبه- پایتخت تاجیکستان –آمادگی میزبانی از این نشست را دارد.

نخست وزیر پاکستان در این باره گفت: ما توافق کردیم که تاجیکستان با رهبران پنجشیر و پاکستان با طالبان صحبت کند تا هر چه سریع‌تر پای میز مذاکره در دوشنبه بنشینند.

رئیس جمهور تاجیکستان نیز تاکید کرد که او و نخست وزیر پاکستان به میانجیگری در مذاکرات کمک خواهند کرد.

امام علی رحمان همچنان تاکید کرد که او از دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه گروه های اجتماعی حمایت می‌کند.

وی در این باره افزود: به این ترتیب، تاجیک ها و سایر اقوام جایگاه شایسته خود را در دولت فراگیر خواهند داشت. ما متقاعد شده ایم که این تنها گزینه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان است.

گروه طالبان بدون درگیری شهر کابل را پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان، تصرف کرد. همچنین، این گروه در ۶ ماه سپتامبر اعلام کرد که پنجشیر آخرین ولایت افغانستان را نیز تصرف کرده است. اما جبهه پنجشیر با رد این اظهارات طالبان، اعلام کرد مقاومت همچنان در این ولایت ادامه دارد.