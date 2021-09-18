به گزارش خبرگزاری مهر، اختلال در شبکه فاضلاب موجب ریزش آب به داخل ایستگاه تجریش در خط یک مترو تهران و بر روی پله برقی‌ها شد که جهت حفظ ایمنی بیشتر مسافران و تجهیزات، تعدادی از پله برقی‌های که در مسیر ریزش آب قرار داشتند تا رفع مشکل خاموش و از سرویس دهی خارج شده‌اند.

با توجه به عمق ایستگاه تجریش و اهمیت فعالیت پله برقی‌ها موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم ظرف ۴۸ ساعت آینده عملیات اصلاح شبکه فاضلاب برطرف شده و شهروندان و مسافران بتوانند از پله برقی‌ها استفاده کنند.

ایستگاه مترو تجریش یکی از عمیق‌ترین ایستگاه‌های مترو تهران است.