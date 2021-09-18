دفاع مقدس عاشورای انقلاب اسلامی است/ اجرای ۵۶۰۰ ویژه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه نسل جوانان و پژوهشگران باید به بررسی دوران دفاع مقدس بپردازند، اظهار داشت: با آنکه هنوز ساختار نظامی ما شکل نگرفته بود اما در دوران دفاع مقدس ایستادیم و یک وجب خاک را از دست ندادیم.

وی ادامه داد: با همه مشکلات و گرفتاری‌ها، جنگ به نفع ایران تمام شد و معادلات قدرت سیاسی و نظامی منطقه غرب آسیا را تغییر داد و امروز ایران یکی از قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود.

وی با تاکید براینکه باید دستاوردهای دوران دفاع مقدس را بازگو و تبیین کنیم، تصریح کرد: ۴۱ سال از دوران دفاع مقدس می‌گذرد و برنامه‌های این دوران باید مردمی و باشکوه اجرا شود.

سردار ملکی با اظهار اینکه دوران دفاع مقدس در واقع عاشورای انقلاب اسلامی است، گفت: دفاع مقدس بیمه امنیت انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و بعد از این دوران کشوری جرأت حمله به ایران را نداشته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس مازندران یادآور شد: دفاع مقدس شمشیر اقتدار، پایداری و مقاومت و ستون فرهنگی نظام مقدس اسلامی است و هر کاری بدون فرهنگ دفاع مقدس بی معنا است.

وی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال مبنی بر «ما مقتدریم» از تشکیل کمیته‌های مختلف بیان کرد و گفت: در تمامی شهرستان‌ها ستاد بزرگداشت دفاع مقدس تشکیل شده است.

سردار ملکی با بیان اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۰ شهریورماه آغاز می‌شود، گفت: دفاع مقدس هرچه دارد از اربعین و عاشورا است و باید فرهنگ دفاع مقدس را ترویج و نهادینه کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اظهار اینکه برنامه‌های دفاع مقدس باید به صورت مردمی برگزار شود، افزود: در هفته دفاع مقدس بیش از پنج هزار و ۶۰۰ برنامه مختلف در استان پیش بینی شده است.

وی گفت: برگزاری ایستگاه‌های صلواتی و موکب ها، ویزیت رایگان بیماران در طول هفته، تجلیل از ۵۵ هزار پیشکسوت دفاع مقدس و غیره را از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس یاد کرد.