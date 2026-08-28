محبت به پیامبر(ص) مردم سنندج را در کنار یکدیگر جمع کرده است

زهرا باشوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و این برنامه را فرصتی مناسب برای ارتباط مستقیم با مردم و معرفی فعالیت‌های فرهنگی می‌دانم.

وی افزود: در این برنامه محصولات فرهنگی و مذهبی مرتبط با حجاب و عفاف از جمله چادر، عبا و دیگر محصولات این حوزه معرفی و عرضه می‌شود.

این فعال حوزه حجاب و عفاف هدف از حضور خود در این جشن را ترویج فرهنگ حجاب و معرفی محصولات مرتبط با این حوزه عنوان کرد و گفت: حجاب بخشی از فرهنگ دینی و اسلامی است و باید برای معرفی درست آن به جامعه و به ویژه نسل جوان، برنامه‌های فرهنگی مناسبی داشته باشیم.

باشوکی با اشاره به وضعیت بازار محصولات حجاب در سنندج بیان کرد: متأسفانه میزان فروش و استقبال از محصولات حجاب در سنندج پایین است و فعالان این حوزه با مشکلاتی در زمینه فروش و رونق بازار مواجه هستند.

وی ادامه داد: حضور در مهمانی امت احمد(ص) این فرصت را ایجاد می‌کند که با مردم ارتباط نزدیک‌تری داشته باشیم و ضمن معرفی محصولات، درباره اهمیت حجاب و عفاف نیز گفت‌وگو کنیم.

باشوکی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این جشن خاطرنشان کرد: برای من مهم‌ترین پیام این برنامه، محبت به پیامبر اکرم(ص)، کنار هم قرار گرفتن مردم و تقویت وحدت و همدلی است و امیدوارم این فضای صمیمی و مردمی در جامعه تداوم داشته باشد.