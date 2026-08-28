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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

عشق به پیامبر(ص) محور حضور مردم در مهمانی امت احمد سنندج

عشق به پیامبر(ص) محور حضور مردم در مهمانی امت احمد سنندج

سنندج-فعال فرهنگی حاضر در چهارمین مهمانی امت احمد(ص)، گفت: برگزاری این جشن فرصتی برای تقویت اتحاد، همدلی در میان مردم است.

مهشید شاه‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و امسال تلاش کرده‌ایم بخشی از برنامه‌ها را به تبیین و روایتگری درباره جنگ اخیر اختصاص دهیم.
وی افزود: در همین راستا از استادان روایتگر دعوت شده تا با حضور در این برنامه، ابعاد مختلف حوادث اخیر را برای مردم تبیین کنند و تصاویر و محتوای مرتبط نیز برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه مهمانی امت احمد(ص) فرصتی برای گفت‌وگو با مردم و تقویت همدلی است، ادامه داد: هدف من از حضور در این جشن، کمک به ایجاد فضای اتحاد، تقویت همدلی میان مردم و ابراز عشق و ارادت به پیامبر اکرم(ص) است.

شاه‌حسینی تصریح کرد: حضور مردم در چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که محبت به پیامبر رحمت(ص) می‌تواند زمینه‌ای برای نزدیک شدن دل‌ها و تقویت انسجام اجتماعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم این برنامه بتواند علاوه بر ایجاد فضای شاد و معنوی، فرصتی برای بیان درست و آگاهانه مسائل و تقویت روحیه همدلی در جامعه باشد.

کد مطلب 6930114

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