کدام پروژکتورها در سال ۲۰۲۱ برای گیمینگ ترند هستند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از پروژکتور به میان می‌آید معمولاً پرده‌های سینما و یا خانه‌های لوکس که به جای تلویزیون از دیتا پروجکشن استفاده می‌کنند به ذهن ما خطور می‌کند. اما در کشورهایی که سطح سرانه درآمد و تکنولوژی اندکی بالاتر از سطح متوسط است؛ خیلی اوقات از این وسیله برای بازی کردن آن هم به صورت حرفه‌ای و برای آماده سازی جهت شرکت در رقابت‌های بین المللی استفاده می‌کنند. اگر تا امروز تصور می‌کردید که تنها کاربرد ویدئو پروژکتور ارائه در کلاس‌های درس مدرسه و دانشگاه است، این مطلب را از دست ندهید. مطلب زیر برگرفته از مطالب وبلاگ تخصصی وب سایت تهران پروژکتور است. این برند یکی از بهترین فروشگاه ویدئو پروژکتور در ایران است و در زمره‌ی فروشگاه‌های اینترنتی فعال با بهترین قیمت و گارانتی معتبر به شما می‌آید.

اساساً پروژکتور با تلویزیون چه تفاوت‌هایی دارد؟

در زمینه اندازه صفحه، تفاوت اندازه صفحه پروژکتور و تلویزیون آن قدر هست که به راحتی وزنه را سمت پروژکتور سنگین‌تر می‌کند. هر چند همانطور که گفته شد، این شکاف در حال بسته شدن است. تلویزیون‌های مدرن در حال بزرگ شدن و رسیدن به ۸۰ اینچ هستند؛ البته که مدل‌های ۱۰۰ اینچی هم وجود دارد. ما چشم انتظار افزایش آن عدد هستیم؛ اما باید در نظر داشته باشیم تلویزیون‎‌ها محدودیت جدی در بزرگ‌تر شدن دارند؛ چرا که در نهایت باید یک نفر بتواند این دستگاه را به خانه شما بیاورد و نصب کند! چه کسی می‌تواند تلویزیون ۱۰۰ اینچی را برای شما حمل و بعد هم نصب کند؟ علاوه بر این، تلویزیون‌های بزرگ هم قیمت بسیار بالایی دارند.

تفاوت پروژکتور و تلویزیون در یک مسئله دیگر هم هست؛ نمایش جزئیات. واقعیت است که نمایش جزئیات ۴ کا در پرژکتورهای HD آنقدر خوب هست که به نظر ما می‌تواند برنده رقابت اعلام شود. هر چند باید بگوییم با بزرگ‌تر شدن سال به سال تلویزیون، فاصله اندازه صفحه بین این دستگاه، مدام در حال کمتر شدن است. با این حال، هنوز خیلی مانده که تلویزیون به لحاظ اندازه صفحه به پای پروژکتور برسد. اگر می‌خواهید از رنج حدودی قیمت پروژکتور 4k اطلاعاتی کسب کنید روی این لینک کلیک کنید.

کدام پروژکتورها برای بازی مناسب هستند؟

۱. پروژکتور بنکیو HT۲۰۵۰A دقیقاً همان چیزی را ارائه می‌کند که شما از یک پروژکتور بازی با قیمت مناسب انتظار دارید؛ یک تصویر بزرگ روشن و زمان پاسخگویی کم. این پروژکتور دارای فناوری نمایش DMD DLP، حداکثر رزولوشن ۱,۲۰۰ در ۱,۹۲۰، میزان روشنایی ۲,۲۰۰ لومن و قدرت لامپ ۲۴۰ وات است. پروژکتور BenQ HT۲۰۵۰A هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و هم نیازهای سرگرمی‌تان برای بازی‌های ویدئویی را به خوبی برآورده می‌کند.

۲. یکی از بهترین پروژکتورها برای اجرای بازی‌های ویدئویی، ویدئو پروژکتور اپتوما UHD۳۸ است. این پروژکتور دارای فناوری نمایشی ۰٫۴۷″ DLP، رزولوشن ۲,۱۶۰ * ۳,۸۴۰، میزان روشنایی ۴,۰۰۰ لومن و قدرت لامپ ۳۰۵ وات است. با این پروژکتور، شما می‌توانید تصاویر بسیار واضح را با سرعت زیادی مشاهده کنید. پروژکتور اپتما UHD۳۸ می‌تواند تصاویر بازی را با کیفیت ۴K و به میزان فرکانس ۶۰Hz نمایش دهد.

۳. پروژکتور JVC DLA-NX۹ دارای فناوری نمایش ۳ در ۰٫۶۹ ۴K D-ILA، حداکثر رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰، میزان روشنایی ۱,۸۰۰ لومن و قدرت لامپ ۲۶۵ وات است. این پروژکتور جی وی سی، گزینه‌ی خوبی برای نمایش تصاویر به بزرگترین و بهترین نحو بوده و می‌تواند تجربه سینمای خانگی را برای شما فراهم کند. با این پروژکتور شما می‌توانید به دلخواه تصویر را بزرگ کنید و نگران کاهش کیفیت نمایش جزئیات تصویر نباشید.

چرا گیمرها برای بازی پروژکتور را بیشتر قبول دارند؟

یکی از لذت‌های بازی‌های ویدئویی، گرافیک بالا و دنیای فانتزی خارق‌العاده‌ی آن‌ها روی صفحه‌های بزرگ تلویزیون است. مسلماً شما در مورد تلویزیون‌های ۴K و قدرت نمایش تصویر آن‌ها شنیده‌اید. اما به‌غیر از این نوع تلویزیون‌ها، پروژکتورهایی هم وجود دارند که می‌توانند تصاویر بازی‌های ویدئویی را با کیفیتی عالی پخش کرده و در طول روز به‌قدر کافی روشن باشند که کاربر بتواند به‌خوبی تصاویر را مشاهده کند. همچنین، یک مزیت اصلی این پروژکتورها نسبت به تلویزیون‌های ۴K، قابل‌حمل بودن آن‌ها است. کاربران به راحتی می‌توانند پروژکتور را به‌راحتی به هرجایی ببرند و نصب کنند.

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