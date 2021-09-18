انجام ۵ هزار ماموریت امدادی اورژانس در کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی از فعالیت چشمگیر کارشناسان اورژانس در تمامی بحران‌ها، حوادث، شرایط پیچیده و سخت فعلی مقابله با بیماری کرونا که به صورت شبانه روزی از جان و دل در حال خدمت رسانی هستند تقدیر و تشکر کرد.

وی تعداد تماس‌های اورژانس در مرکز دیسپج شهرستان کازرون را ۴۸ هزار مورد اعلام کرد که ۵ هزار مورد آن منجر به اعزام آمبولانس شده که از این تعداد مأموریت‌های انجام شده ۱۳۳۰ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای و ۶۰۰ مأموریت غیر ترافیکی و بقیه به سایر موارد از جمله بیماری‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار تماس مزاحم تلفنی از ابتدای سال جاری تاکنون در اورژانس ۱۱۵ کازرون ثبت شده، گفت: مزاحمت‌های تلفنی خطوط امدادی اورژانس می‌تواند باعث اختلال در امر امدادرسانی به نیازمندان واقعی خدمات اورژانس شود و همچنین در سرعت رسیدن تیم‌های امدادی اورژانس به مددخواهان اختلال ایجاد کند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون با بیان اینکه شهرستان کازرون دارای ۹ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای است، افزود: پایگاه دوم شهرستان کازرون واقع در ابتدای جاده دوان و پایگاه جاده‌ای انارستان طی چند ماه آینده با کمک خیرین حوزه سلامت به اورژانس شهرستان کازرون اضافه خواهد شد که با احداث این پایگاه‌ها خدمات‌رسانی بهینه ای در حوزه سلامت پیش بیمارستانی به مردم منطقه و شهرستان ارائه خواهیم داد.

وی به منظور مقابله با کووید ۱۹ پایگاه‌های اورژانس و مرکز پیام کازرون نیز آماده خدمت رسانی است، گفت: تا امروز بیش از ۵۰۰ مأموریت کرونا به بیماران کووید ۱۹ انجام شده که با انجام بیش از ۹۰۰ مشاوره توسط کارشناسان این مرکز نقش بسزایی در آموزش و ارتقا شهروندان در مورد بیماری کرونا ایفا کرده اند.

بهمن جمشیدی از احداث پایگاه اورژانس هوایی و تأمین بودجه اولیه برای زیرساخت‌های هلی پورت خبر داد و گفت: به مردم این اطمینان می‌دهم که تحولات پیش رو باعث ارتقا توان خدمت رسانی بهتر و باعث رضایت مندی بیش از پیش همشهریان محترم خواهد شد.