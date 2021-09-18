اتصال ۵۴۹ روستای کردستان به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت با اشاره به تغییر ساختار مخابرات از سال ۸۸ و تحولات حوزه مخابرات اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری در قالب انعقاد قرارداد پوشش اینترنتی و موبایل و توسعه اینترنت را به اپراتور دیگری واگذار کرده است.

وی افزود: از آنجا که مخابرات دستگاه حاکمیتی نیست و کار نظارتی در این حوزه وجود ندارد، در حال حاضر شرکت مخابرات مسئولیت اصلی توسعه نقاط روستایی را عهده دار نیست.

حکمت با اشاره به شیوع کرونا و نیازمندی مردم به فراهم شدن بسترهای ارتباطی و مخابراتی بویژه اینترنت دیتا به ویژه در روستاهای دورافتاده اظهار کرد: علیرغم اینکه شرکت مخابرات در این زمینه مسئولیتی ندارد اما در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود خدمات قابل توجهی به روستاها ارائه کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان تصریح کرد: در سایه خدمات مخابرات تاکنون تعداد ۵۴۹ روستای استان به اینترنت پرسرعت مخابرات مجهز شده است.

حکمت افزود: شرکت مخابرات کردستان هر جا سرمایه گذاری کلان انجام داده است علیرغم اینکه جزو وظایف این شرکت نبوده و هر جا امکانات زیرساختی فراهم بوده خدمات اینترنتی در استان ارائه کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان تاکید کرد: در سه ماه اخیر ۹ روستای کردستان به ADSL اینترنت پرسرعت مجهز شدند و در کنار آن برخی روستاهای استان زیرپوشش اینترنت موبایل قرار گرفتند.

حکمت اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ سایت جاده‌ای و روستایی نیز در این مدت از سوی مخابرات به اینترنت مجهز شدند.