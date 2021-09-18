ماندگاری غبارآلودگی هوای اصفهان در هفته آخر تابستان

حجت الله علی عسگریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار سکون جوی تا پایان هفته جاری، اظهار داشت: شاخص آلودگی هوای اصفهان در این مدت در وضعیت ناسالم است و سرعت وزش باد در این کلانشهر امروز به هفت متر بر ثانیه می‌رسد.

وی ادامه داد: آسمان بیشتر مناطق استان در این هفته صاف پیش‌بینی می‌شود و وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

علی عسگریان افزود: کاشان با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.