قیمت غذای دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، رضا مهدی عنوان کرد: با استناد به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قیمت غذای دانشجویی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای سال تحصیلی پیش رو، در وعده‌های صبحانه ۱۶۰۰۰ ریال، ناهار و شام؛ برای غذای کم‌هزینه ۲۱۰۰۰ ریال، غذای متوسط‌هزینه ۳۵,۰۰۰ ریال و برای غذای پُرهزینه ۳۵,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعیین شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تأکید کرد: با توجه به وضعیت پاندمی کرونا و شرایط پیش‌رو در آموزش (غیرحضوری، ترکیبی، حضوری) تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت و امکانات در دسترس نسبت به مدیریت تغذیه دانشجویان با حفظ سلامت آنها و رعایت دقیق و به‌هنگام بهداشت فردی و جمعی در مراحل مختلف طبخ و توزیع غذا و شیوه‌نامه‌های مصوب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در حد توان مالی- تدارکاتی دانشگاه، خدمات شایسته‌ای به دانشجویان ارائه شود.