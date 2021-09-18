ژاپن حریف تیم ملی والیبال در فینال/ شاگردان «عطایی» به فکر انتقام

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است و امروز دو تیم ژاپن و چین تایپه در دیدار نیمه نهایی مقابل هم صف آرایی کردند. در نهایت تیم ملی ژاپن موفق شد با نتیجه سه بر یک از سد چین تایپه عبور کند تا حریف تیم ملی ایران در دیدار فینال باشد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۶ به سود ژاپن

ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود چین تایپه

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود ژاپن

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۰ به سود ژاپن

تیم‌های والیبال ایران و ژاپن در حالی فردا در مسابقه نهایی مقابل هم قرار می‌گیرند که ژاپن با ۹ قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم مسابقات به دنبال دهمین جام است و ملی پوشان ایران نیز به دنبال انتقام شکست بازی‌های المپیک توکیو از ژاپن هستند تا از عنوان قهرمانی خود در سال ۲۰۱۹ نیز دفاع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از روز ۲۱ شهریور با حضور ۱۶ تیم برتر قاره آسیا در چهار گروه چهار تیمی به میزبانی ژاپن آغاز شده و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ایران در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده است و این بار با هدایت مربی ایرانی به دنبال چهارمین قهرمانی در قاره کهن است.