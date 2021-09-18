تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت الله عبدالملکی در دیدار با شیرین امان زاده، وزیر محنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت: خوشبختانه کارگروه مشترک دو وزارتخانه در بهمن ماه سال ۹۹ برگزار شده و یادداشت تفاهم همکاری مشترک را نهایی کرده است که این سند آغازی برای همکاری‌های گسترده دوجانبه است.

وی با بیان اینکه برنامه اقدام مشترک می‌تواند نقشه راه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مورد علاقه طرفین باشد، خاطر نشان کرد: باید برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور در حوزه وظایف دو وزارتخانه گام‌های عملی برداشته شود و بر این اساس، پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترک در یک بازه زمانی ۳ ماهه، برنامه اقدام یادداشت تفاهم همکاری را تدوین و نهایی کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزیر محنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان دعوت کرد تا با سفر به تهران، برنامه اقدام مشترک امضا شود.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه تشکیل شده و حوزه وظایف بسیار گسترده‌ای دارد، تاکید کرد: آمادگی کامل داریم در تمامی حوزه‌ها با تاجیکستان همکاری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اطمینان دارم می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود دو وزارتخانه برای ارتقای سطح تعاملات و روابط دو کشور بهره بگیریم و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله حوزه‌های روابط کار، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و حرفه‌ای کارهای مشترک انجام دهیم.

عبدالملکی اظهار داشت: از رایزنی و همکاری در سازمان بین المللی کار و همچنین تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌ها در زمینه بازرسی، حفاظت فنی، بهداشت کار، اشتغال و کارآفرینی استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم در شرایط شیوع ویروس کرونا ملت و دولت تاجیکستان توانسته باشد آثار این پدیده را کنترل کنند، گفت: از تبادل تجربیات بین دو وزارتخانه در رابطه با کاهش اثرات کرونا بر فضای کسب و کار و نیروی کار استقبال می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور را یکی از زمینه‌های همکاری خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، دارای نیروی انسانی ماهر و متخصص در همه حوزه‌هاست، آمادگی داریم پیش‌نویس موافقت نامه تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور را برای شما ارسال کنیم.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنم این موضوع هم در دستور کار کارگروه مشترک قرار بگیرد تا دو کشور همسایه بتوانند نیازهای واقعی بازار کار خود را با استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص برطرف کنند.

به گفته عبدالملکی، امضای این سند می‌تواند در تنظیم سیاست‌های بازار کار، اشتغال قانونی نیروی کار در دو کشور و حمایت‌های اجتماعی از آنان بسیار مؤثر باشد.

تفاهم نامه همکاری موجب تقویت مناسبات دو کشور در زمینه‌های روابط کار می‌شود

شیرین امان زاده وزیر محنت تاجیکستان نیز در این دیدار با تبریک انتصاب عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فرهنگ و زبان مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت: این موارد باعث می‌شود میان دو کشور همکاری‌های راهبردی وجود داشته باشد.

وی افزود: اساس این دیدار، تبادل افکار و اندیشه در حوزه‌های روابط کار، آموزش‌های فنی و حرفه ای، ایجاد کسب و کار و اشتغال آفرینی است.

امان زاده به یادداشت تفاهم همکاری نیز اشاره کرد و افزود: امضای این یادداشت تفاهم، موجب تحکیم و گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های روابط کار می‌شود.

وزیر محنت تاجیکستان بر ضرورت تهیه نقشه عمل برای اجرای سند همکاری بین دو وزارتخانه تاکید و از تشکیل کمیته مشترک بین دو وزارتخانه استقبال کرد و اظهار داشت: نشست‌های این کمیته می‌تواند به صورت مجازی و منظم برگزار شود.

امان زاده، همچنین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه‌های مورد تفاهم اعلام و تاکید کرد: علاقمند هستیم در زمینه روابط کار، نظارت و ایمنی و سیاست‌های بازار کار از تجربیات جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

وی به کشورهای استفاده کننده از نیروی کار تاجیکستان اشاره و علاقه مندی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.

وزیر محنت تاجیکستان به برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مشترک به صورت تخصصی در حوزه‌های مورد توافق دو طرف اشاره و علاقه‌مندی خود را به منظور گسترش همکاری در زمینه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مشاغل و صنایع روستایی اعلام کرد.