۱۲ درصد افراد بالای ۶۵ سال تهران برای تزریق واکسن مراجعه نکردند

علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمار و بررسی‌ها تاکنون حدود ۱۲ درصد افراد دارای سن بیش از ۶۵ سال برای تزریق واکسن مراجعه نکردند.

وی ضمن دعوت از مردم برای حضور در مراکز واکسیناسیون و تزریق واکسن گفت: از همه مردم به ویژه گروه‌های پر خطر و افراد مُسن و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌خواهم، برای تزریق واکسن مراجعه کنند، متأسفانه بخش قابل توجهی از بیماران که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، جزو افرادی هستند، که واکسن نزدند.

فرمانده ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا در استان تهران همچنین گفت: پیش بینی می‌کنیم، که روند کاهشی مراجعات سرپایی و بستری‌های کرونا در استان تهران کاهش داشته باشد.