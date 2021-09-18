به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در آخرین مرحله از سفر سه روزه به کشور تاجیکستان، به منظور زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب، امروز وارد این شهر شد.

رئیسی در بدو ورود به کولاب از سوی جمعی از جوانان و نوجوانان این شهر با اجرای سرود و موسیقی محلی مورد استقبال قرار گرفت، استاندار و جمعی از مقامات استانی نیز در مراسم رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

وی سپس با حضور در مجموعه فرهنگی میرسیدعلی همدانی، مرقد وی را زیارت کرد.

رئیس جمهور همچنین از موزه این مجموعه بازدید و دفتر یادبود آن را امضا کرد.

در هنگام بازدید رئیس جمهور از بخش‌های مختلف این مجموعه، تعدادی از پیروان میرسیدعلی با پوشش مخصوص خود، روایتی از زندگی و سلوک او را در قالب شعرخوانی اجرا کردند.

در مسیر عزیمت «رئیسی» از فرودگاه به آرامگاه میرسیدعلی گروه‌های مختلف مردمی که در جای‌جای مسیر اجتماع کرده بودند، از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند.

