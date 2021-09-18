به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند که نظامیان ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها شهرها و روستاهای مجاور شهر «تل تمر» در شمال سوریه را هدف قرار دادند.

سانا امروز (شنبه) به نقل از منابع محلی از حملات نظامیان ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن‌ها به روستاها و شهرها در حومه حسکه خبر داد.

این منابع به سانا گفتند که نیروهای ترکیه و گروههای تروریستی وابسته به آن‌ها صبح امروز با گلوله‌های توپ، منازل مسکونی در روستای «الدرداره» در شمال شهر «تل تمر» را هدف قرار دادند و خسارت‌های مادی به منازل مسکونی و دارایی ساکنان وارد کردند.

گفتنی است که نیروهای وابسته به ترکیه پیش‌تر هم با بیش از ۵۰ راکت شهرک «ابو راسین» و روستای‌های اطراف در حومه غربی حسکه را هدف قرار داده بودند که بر اثر آن یک زن کشته و شماری غیرنظامی دیگر ار جمله کودکان زخمی شدند.