ورزش شهروندی حامی تیم فوتبال شهرداری همدان است

سعید پناه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار داشت: صعود تیم فوتبال شهرداری همدان موجی از شادی و نشاط در شهر همدان ایجاد کرد و موجب شکوفایی فوتبال شهروندی همدان نیز خواهد شد.

وی افزود: ورزش شهروندی چندین هزار نفر را در فوتبال محلات ساماندهی کرده که می‌توانند پشتوانه تیم بزرگسالان هم باشند.

رئیس ورزش شهروندی شهرداری همدان با بیان اینکه مخالفتی با تیم‌داری شهرداری همدان نداریم، گفت: باید بودجه تیم فوتبال شهرداری همدان از مناطق تأمین شود و ۴ میلیارد بودجه ورزش شهروندی نیز تأمین شود.

پناه‌آبادی خاطرنشان کرد: تیم فوتبال شهرداری همدان چشم انداز ورزش شهروندی بوده و این ۲ مکمل یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه باید ورزش شهروندی از تیم فوتبال جدا نیست، بیان کرد: باید هر دو به یک چشم از نظر حمایتی دیده شوند و نه باید اختلافی بین این دو مجموع باشد.

رئیس ورزش شهروندی شهرداری همدان عنوان کرد: از شورای اسلامی شهر همدان انتظار داریم ورزش شهروندی و تیم‌داری را با یک نگاه ببینند.

پناه آبادی با بیان اینکه مشکل اصلی ما نحوه تیم‌داری است، گفت: ما با اصل تیم‌داری شهرداری همدان مشکلی نداریم مشکل اصلی ما نحوه تیم‌داری است.

وی افزود: تیم‌داری باید به نحوی باشد که در بهترین شرایط در مسابقات حاضر شوند و بودجه آن به صورت مشخص در یکی از مناطق متمرکز شود و بودجه ورزش شهروندی نیز به طور مشخص اختصاص یابد.