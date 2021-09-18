شهادت ۷ غیرنظامی یمنی در حمله هوایی ائتلاف سعودی به شبوه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد که هفت شهروند یمنی روز شنبه در حمله هوایی جنگنده‌های متجاوز سعودی-آمریکایی به خودروی حامل آن‌ها در منطقه نقیل مقوی در شهرستان مرخه در استان شبوه به شهادت رسیدند.

این منابع گفتند که این افراد در داخل خودروی خود بودند که هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفتند.

این در حالی است که نیروهای متجاوز سعودی در استان شبوه وضعیت خوبی ندارند؛ به نحوی که مرداد ماه گذشته شیوخ قبایل شبوه از اخراج قریب‌الوقوع این نیروها از استان خود خبر دادند.

این شیوخ گفتند که به زودی توافقی با نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن امضا خواهند کرد تا بتوانند متجاوزان سعودی را اخراج کنند.

بنا به این توافق، قبایل شبوه نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی را از مناطق تحت تسلط خود بیرون خواهند کرد و در مقابل مناطق مذکور به میدان جنگ میان نیروهای صنعاء و ائتلاف سعودی تبدیل نخواهد شد.