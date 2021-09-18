به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی عصر شنبه در شورای همتا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری بجنورد باید با کمک پلیس راهور تا یک هفته آینده دوربین‌های کنترل ترافیک این شهر را نصب کند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: شهرداران مکلف به انجام وظایف خود از جمله خرید تجهیزات ترافیک شهری هستند.

وی با ابراز نگرانی از افزایش میزان تصادفات در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افزود: نصب و راه اندازی دوربین‌های ترافیک شهری، اجرای طرح‌های ایمنی راه‌ها و افزایش فرهنگ ترافیکی در جامعه می‌تواند منجر به کاهش میزان تصادفات شود.

هوایی گفت: در بحث مدیریت شهری استان باید از طرح‌های موفق دنیا با تاکید بر قرابت فرهنگی، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و شغلی بهره مند شویم.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی در انتها بیان داشت: اقدامات انجام شده در راستای افزایش ایمنی راه‌های استان باید به خوبی اطلاع‌رسانی شود.