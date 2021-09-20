ماهنامه فرهنگی و هنری «آرمان هنر» وارد دنیای مطبوعات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره ماهنامه فرهنگی و هنری «آرمان هنر» با مطالبی در حوزه‌های سینما، ادبیات، و فرهنگ منتشر شد.

جلد اولین شماره این ماهنامه به گپ و گفت تفصیلی با نصرت الله تابش معاون سابق بنیاد سینمایی فارابی و مدیرمسئول ماهنامه «فیلم نگار» اختصاص پیدا کرده و در این گفت و گو، موضوع جذاب سینما و فلسفه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

همچنین «آرمان هنر» در پرونده نقد فیلم خود، سریال «لوکی» و فیلم های «هلبوی » و «هل بوی ۲: ارتش طلایی » اثر گیرمو دلتورو را به قلم «پویان عسگری» و در سینمای ایران فیلم های «خورشید » مجید مجیدی، «درخت گردو» محمد حسین مهدویان، «تک خال » مجید مافی و «دینامیت » مسعود اطیابی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

یادکردی از پرویز پورحسینی، بایدها و نبایدهایی برای ادبیات و کتاب، آسیب شناسی تبلیغات تلویزیونی در ایام کرونا، نگاهی به نمایشنامه های محرمی انتشارات کتاب نیستان، اهمیت تصویرسازی سینمایی وتلویزیونی از راهپیمائی اربعین و «کرونا و زیست فرهنگی ما» از جمله یادداشت ها و گفتارهای اهالی فرهنگ و هنر اند که در اولین شماره «آرمان هنر» منتشر شده اند.

ماهنامه فرهنگی و هنری«آرمان هنر» به مدیرمسئولی «سیده الهام کاظمی» وسردبیری «صدرا صدوقی» در ۳۲ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر می شود.