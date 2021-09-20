به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی در سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و ۵۰ نوع حقی که بر عهده انسان است و در این رساله آمده است، گفت: تمام اختلافات، پرونده‌های قضائی و دعواها ناشی از آشنا نبودن با حقوق دیگران و رعایت نکردن حقوق آنها است.

وی با اشاره به اینکه در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام حق هفت عضو بدن بر عهده انسان بیان شده است، گفت: حق زبان، گوش و چشم در محافل معارفی شب‌های گذشته بیان شد و امشب چهارمین حقی که در مورد آن صحبت می‌کنیم حق «پا» است که از نعمت‌های بزرگ الهی است و به انسان قوام و استواری می‌دهد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به توصیه‌های اسلام در رابطه با قدم برداشتن، افزود: در قرآن داریم که روی زمین با تکبر راه نروید و همچنین یکی از راه رفتن‌های نهی شده در قرآن راه رفتن برای سخن چینی است بنابراین راه رفتن ده‌ها حکم دارد که گاهی ثواب حج عمره و گاهی معصیت خدا است و برخی قدم‌ها محبوب و برخی قدم‌ها مبغوض است.

وی تصریح کرد: امام سجاد علیه السلام فرمودند دو قدم زدن و راه رفتن را خدا خیلی دوست دارد که یکی قدم زدن برای جهاد در راه خدا و دیگری قدم برداشتن در راه صله‌رحم است و خداوند در سوره توبه وقتی مصادیق عمل صالح را می‌شمارد می‌فرماید کسی که قدم برمی‌دارد تا کفار را ناراحت کند مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس برای او عمل صالح نوشته می‌شود.

رفیعی ادامه داد: اولین حق برای انسان این است که جایی نروید که برای شما حلال نیست و در روایت داریم که اگر کسی برای دیدار بدعت گذار، ساحر و یا کاهن قدم بردارد تکذیب قرآن محسوب می‌شود و حرام است.

وی افزود: دومین حقی که برای پا در این رساله بیان شده این است که مواظب باشید در مسیری نروید که نهایت آن خواری و ذلت باشد مانند اظهار نیاز کردن مقابل انسان‌های خود خواه و فرمودند که مراقب باشید که قدم‌هایتان شما را در مسیر دین و اعتقاد به خدا ببرد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مصادیقی از قدم‌های مثبت عنوان کرد: اگر کسی برای رفع نیاز مؤمن قدم بردارد هر قدمی که بر می‌دارد خدا برایش حسنه می‌نویسد و امام سجاد علیه السلام فرمودند ثواب رفع نیاز مؤمن از یک ماه اعتکاف بهتر است و در روایت دیگری داریم که از دو هزار رکعت نماز هم بیشتر است.

وی ادامه داد: کسی که به سمت مسجد قدم بر می‌دارد هر قدمی که بر می‌دارد ۱۰ حسنه برایش نوشته می‌شود و ۱۰ گناه از او پاک می‌شود و کسی که برای امر به معروف و نهی از منکر سلطان ظالم قدم بردارد به اندازه ثواب جن و انس برایش نوشته می‌شود.

رفیعی گفت: قدم برای زیارت معصومین (ع) از قدم‌های مثبت است به ویژه برای زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که هر قدمی ثواب یک حج عمره را دارد.

وی با اشاره به مصادیقی از قدم‌های معصیت، تصریح کرد: کسی که برای سخن‌چینی بین دو نفر قدم بر می‌دارد خداوند در قبر هم او را عذاب می‌کند و در روایت داریم کسی که به سمت جادوگر و یا افرادی که اخبار از آینده می‌دهند برود و او را تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده و کارش حرام است.

کارشناس مذهبی حرم مطهر بانوی کرامت افزود: کسی که برای ریختن آبروی دیگری قدم بر می‌دارد به طور مثال برای غیبت، تهمت و گفتن عیوب دیگران قدمی بر می‌دارد برای هر قدمی که بر می‌دارد خدا برای او عذاب قرار می‌دهد و امام سجاد علیه‌السلام در دعای ۳۸ صحیفه سجادیه که دعای عذرخواهی نام دارد از هفت گناه پیش خدا عذرخواهی کرده‌اند که یکی از آن موارد این است که من عذر می‌خواهم از اینکه عیب کسی که می‌توانستم را نپوشاندم.

وی درست کردن کلیپ از عیوب دیگران و پخش کردن آن در فضای مجازی را حرام دانست و گفت: حتی اگر آن فرد حرام مرتکب می‌شود نباید عیب او را منتشر کرد و دلیل اینکه اسلام برای اثبات برخی از گناهان چهار شاهد عادل را شرط کرده این است که به این راحتی هر فردی جرأت نکند عیوب دیگران را بیان کند و آبروی افراد را بریزد.