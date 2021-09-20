نام نویسی ۱۵۶ هزار نفر برای سفر به کربلا در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در نشست خبری اظهار داشت: از ۱۵۶ هزار نفر ثبت نام شده، نام نویسی ۵۲ هزار و ۸۱۷ نفر قطعی شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون برای ۳۴ هزار نفر با همکاری سفارت عراق روادید صادر شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر سامانه سماح برای شهروندان فعال است و افراد می‌توانند برای اعزام به عتبات عالیات در این سامانه به نشانی www.samah.haj.ir ثبت نام کنند.

رشیدیان با اشاره به اینکه امسال به دلیل رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی سفر زائران فقط به صورت هوایی انجام می‌شود افزود: شرط ثبت نام بر اساس ابلاغیه کشور عراق و ستاد ملی مقابله با کرونا، تزریق دو دوز واکسن و انجام آزمایش کرونا پی سی آر (PCR) ۷۲ ساعت قبل از ورود به کشور عراق است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: سفر به کربلا در اربعین فقط از طریق هوایی امکان پذیر است و زائران برای خروج از کشور به مرزهای زمینی مراجعه نکنند.

رشیدیان با اشاره به اینکه از ابتدا تاکنون مرز اقلیم کردستان عراق برای ورود به این کشور ممنوع بوده است اضافه کرد: متأسفانه روز گذشته ۵۴ نفر که از این مرز و به شکل غیرقانونی وارد کشور عراق شده بودند که دستگیر شدند.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای صدور بلیت پرواز اربعین گفت: برخی دفاتر بلیت را با قیمت بالاتر و برخی دیگر بلیت را به صورت یکسره به فروش رسانده بودند که خلاف مصوبه کمیته حمل و نقل اربعین بود و با پیگیری‌های انجام شده خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: سامانه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برای شکایات زائران راه اندازی شد و مردم می‌توانند هرگونه شکایت در خصوص فروش بلیت را در این سامانه ثبت کنند.

وی با بیان اینکه دفاتر و آژانس‌های هواپیمایی در زمان اوج پرواز، معمولاً قیمت‌ها را افزایش می‌دهند گفت: در این بازه زمانی شرکت‌ها همکاری خوبی داشتند به طوری که هزینه پروازهای اربعین از نرخ عادی هم پایین‌تر اعلام شده است.

رئیس کمیته اعزام ستاد اربعین افزود: ما محدودیتی برای شرکت هواپیمایی عراقیه به منظور اعزام ۶۰ هزار زائر اربعین نداریم، اما برای حفظ کرامت زائران به آن‌ها توصیه می‌کنیم تا بلیت‌های خود را از شرکت‌های هواپیمایی داخلی تهیه کنند.

رشیدیان با اشاره به اینکه تمام اقدامات لازم برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام شده است افزود: هنگام ورود زائران به ایران از آن‌ها آزمایش کرونا (PCR) گرفته می‌شود و افراد مشکوک هم قرنطینه خواهند شد.