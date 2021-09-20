حمله عناصر وابسته به ائتلاف سعودی به غرب یمن ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حمله مزدوران و عوامل وابسته به ائتلاف سعودی در الحدیده در غرب یمن ناکام ماند.

منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن اعلام کردند: عوامل و مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی تلاش کردند که در غرب حیس در استان الحدیده رخنه کنند که این تحرک ناکام ماند و راه به جایی نبرد.

این منابع تاکید کردند: تحرک منافقان وابسته به دشمن به روستای بره در بخش حیس در الحدیده شکست خورد. این یورش سه ساعت ادامه یافت و نقض آشکار توافق آتش بس امضا شده در سوئد محسوب می شود.

منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین به اقدامات نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی و مزدوران آنها در ایجاد استحکامات جنگی در جنوب منطقه الجاح در بخش بیت الفقیه در استان الحدیده هم اشاره کردند.

خبرنگار المسیره از صعده در شمال یمن هم از حملات نظامیان سعودی به غیرنظامیان خبر داد و اعلام کرد که بر اثر این حملات پنج غیرنظامی یمنی در منطقه الرقو در بخش منبه در استان صعده زخمی شده اند.