نمایش فیلم کوتاه «بو» در فستیوال تورنتو

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌ کوتاه «بو» به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی در سومین حضور بین‌ المللی خود به چهارمین جشنواره‌ چندفرهنگی فیلم‌ تورنتوی کانادا راه پیدا کرد.

فستیوال چند فرهنگی فیلم تورنتو توسط انجمن فیلم تورنتو (TFF) از ۲۳ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۱ تا ۶ مهر در کانادا برگزار می‌شود.

فیلم «بو» پیش از این نیز در فستیوال‌ فیلم نوبل هند و فستیوال لیفت‌ آف انگلستان نیز اکران شده است.

فیلمنامه‌ فیلم «بو» با بازی فرزین محدث و با الهام از داستان «کابوس بیداری» نوشته‌ قیصر امین‌پور به نگارش درآمده است‌.