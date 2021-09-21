شناسایی و برخورد با ۲ نانوایی متخلف در کرمانشاه

مسعود بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اخذ گزارش‌های مردمی در خصوص شکایت در مورد کم فروشی نان عرضه شده در ۲ نانوایی در شهر کرمانشاه، بازرسان اداره صمت بلافاصله در محل حاضر و پس از احراز تخلف، پرونده متصدیان این ۲ واحد صنفی نانوایی را با عنوان کم فروشی تکمیل و جهت رسیدگی و صدور احکام بایسته به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی مجموع مبلغ ریالی پرونده‌های متشکله را ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال اعلام کرد.

معاون بازرسی و حمایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان سازمان صمت استان کرمانشاه تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف ائم از کم فروشی، گرانفروشی، تقلب و … مراتب را از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۲۴ جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی گزارش کنند.