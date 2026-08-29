یونیفل: اوضاع امنیتی در جنوب لبنان بسیار شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الرشید، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از ثبت ۱۰۳۰ پرتابه در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ اوت در جنوب لبنان خبر دادند.

نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) با ابراز نگرانی شدید از ثبت بیش از هزار پرتابه طی چند روز اخیر، تاکید کردند: وضعیت امنیتی در جنوب لبنان همچنان بسیار شکننده است و تداوم این تنش‌ها به شکل مستقیم جان و زندگی غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

یونیفل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: با وجود کاهش نسبی سطح خشونت‌ها نسبت به ابتدای سال جاری، وضعیت در جنوب لبنان همچنان شکننده است.

این نهاد بین‌المللی تصریح کرد: در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ اوت، شلیک ۱۰۳۰ پرتابه در جنوب لبنان به ثبت رسیده است که پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر زندگی ساکنان و غیرنظامیان منطقه سنگینی می‌کند.

یونیفل در پایان بیانیه خود تاکید کرد که پایبندی کامل تمامی طرف‌ها به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تنها راه فوری برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن ثبات پایدار میان لبنان و رژیم صهیونیستی است.