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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

پل سروان شهید حیدر افروغ در حمیدیه افتتاح شد

پل سروان شهید حیدر افروغ در حمیدیه افتتاح شد

اهواز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خوزستان از بهره‌برداری از پل سروان شهید حیدر افروغ در شهرستان حمیدیه با هدف کاهش گره‌های ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاح این پروژه که با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و مردم منطقه برگزار شد، اظهار کمرد: اجرای طرح‌های عمرانی و ترافیکی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌تواند روند رفع مشکلات زیرساختی را شتاب بخشد.

وی با اشاره به جزئیات فنی این پروژه گفت: پل سروان شهید حیدر افروغ با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان و با مشارکت شهرداری حمیدیه احداث شده است که هدف اصلی آن بهبود عبور و مرور شهری، کاهش زمان تردد و ارتقای ایمنی معابر است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در ادامه بر ضرورت توجه به نیازهای عمرانی و ترافیکی شهر حمیدیه تأکید کرد: تداوم اقدامات مؤثر برای تسهیل تردد و افزایش ایمنی شهروندان در اولویت‌های توسعه‌ای قرار دارد.

کد مطلب 6931176

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