به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با گرامیداشت هفته دولت، یک مجتمع عمومی و تخصصی درمانی در بخش لشتنشا با حضور سید اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت، مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، بخشدار لشتنشا و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید.
«اسماعیل میرغضنفری» فرماندار شهرستان رشت در آیین افتتاح این مجموعه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر حمایت از دولت اظهار کرد: همراهی همه گروهها و آحاد جامعه با دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور، در سایه وفاق، همدلی و وحدت، زمینه خدمترسانی مؤثرتر به مردم و عبور از مشکلات را فراهم میکند.
سلامت و امنیت؛ دو نعمت ارزشمند جامعه
میرغضنفری با بیان اینکه سلامت و امنیت از مهمترین نعمتهای هر جامعه محسوب میشوند، افزود: تجربه سالهای اخیر، از دوران شیوع کرونا تا مسائل حوزه امنیت، اهمیت این دو نعمت را بیش از پیش برای جامعه آشکار کرده است.
وی با قدردانی از تلاشهای کادر درمان در دوران شیوع کرونا، یاد و خاطره شهدای سلامت را گرامی داشت و گفت: کادر درمان در آن روزهای دشوار در خط مقدم مقابله با بیماری قرار داشتند و تعدادی از این عزیزان با ایثار جان خود برای حفظ جان و سلامت دیگران تلاش کردند.
حمایت دولت از سرمایهگذاری بخش خصوصی
فرماندار رشت با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به سرمایهگذاری بخش خصوصی تصریح کرد: دولت در همراهی با بخش خصوصی مشتاق و پیشقدم است و وظیفه خود میدانیم در کنار کسانی باشیم که سرمایه و توان خود را برای ارائه خدمات بهتر به مردم به میدان میآورند.
وی با تقدیر از دکتر صادقزاده، خانواده و مجموعه همکاران وی برای راهاندازی این مجتمع درمانی افزود: ایجاد چنین مجموعهای اقدامی مؤثر و ماندگار در راستای ارتقای ظرفیتهای سلامت و درمان در بخش لشتنشا است.
میرغضنفری ادامه داد: مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی همانگونه که در مسیر شکلگیری این سرمایهگذاری در کنار بخش خصوصی بودهاند، در ادامه مسیر توسعه آن نیز همراه خواهند بود.
بهرهبرداری از ۳۲۹ پروژه در شهرستان رشت
فرماندار رشت با اشاره به حجم پروژههای هفته دولت در این شهرستان خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دولت، ۳۲۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان در حوزههای مختلف عمرانی، زیرساختی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و سایر بخشها در شهرستان رشت به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: اجرای این پروژهها نشاندهنده استمرار مسیر خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای در نقاط مختلف شهرستان رشت است.
میرغضنفری با اشاره به پروژههای هفته دولت در بخش لشتنشا نیز گفت: بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه در این بخش در نظر گرفته شده است که در حوزههای مختلف به مردم منطقه تقدیم میشود.
آغاز فعالیت مجتمع درمانی لشتنشا با چندین خدمت تخصصی
فرماندار رشت ابراز امیدواری کرد راهاندازی و توسعه این مجتمع بتواند به ارتقای دسترسی مردم بخش لشتنشا به خدمات سلامت و درمان کمک کند.
وی افزود: هر اقدامی که در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم انجام شود، سرمایهگذاری برای یکی از اساسیترین نیازهای جامعه است.
این مجتمع عمومی و تخصصی درمانی در زمینی به مساحت ۴۵۰ مترمربع و با زیربنای حدود یکهزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه احداث شده است.
برای طراحی، احداث، تجهیز و راهاندازی این مجموعه تاکنون بیش از ۹۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایهگذاری شده است.
در فاز نخست فعالیت این مجتمع، خدمات درمانگاه عمومی، تصویربرداری شامل سونوگرافی و رادیوگرافی فک، صورت، سر و گردن و دهان و دندان، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، ویزیت پزشکان متخصص و داروخانه ارائه میشود.
بر اساس اعلام مسئولان این مجموعه، تکمیل تجهیزات، توسعه خدمات و راهاندازی بخشهای جدید نیز در برنامه توسعه مجتمع عمومی و تخصصی درمانی لشتنشا قرار دارد.
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