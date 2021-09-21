بایدن:با خاتمه جنگ افغانستان به تقویت همکاری با شرکایمان پرداختیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا سخنرانی امروز خود را در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرد.

رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود گفت که نشست امسال در شرایط مشکل عظیم شیوع کرونا و تبعات منفی آن و همزمان، فرصت‌های بزرگی برگزار می‌شود.

وی در سخنان خود اضافه کرد که جهان در آستانه دهه‌ای حساس قرار دارد که آینده را تعیین می‌کند و افزود که اگر جهان با هم همکاری کند، دنیا به سوی پیشرفت خواهد رفت.

رئیس جمهور آمریکا در خصوص جنگ افغانستان مدعی شد: با خاتمه جنگ افغانستان به تقویت همکاری با شرکایمان پرداختیم… با خاتمه جنگ ۲۰ ساله در افغانستان، ما در نظر داریم به همکاری با متحدانمان در مناطق مختلف جهان و تعامل با تمامی جهانیان بپردازیم.

وی افزود: طی ۸ ماه گذشته به گسترش همکاری با شرکائمان از جمله تقویت ناتو پرداخته ایم و به تعامل با اتحادیه اروپا باز گشته ایم.

رئیس جمهور آمریکا همچنین با تاکید بر لزوم بازگشت به رویکرد همکاری به جای یکجانبه گرایی در دوران گذشته آمریکا تاکید کرد: آمریکا به همکاری با نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی بازگشته است.

بایدن تاکید کرد: هرگاه لازم باشد، آمریکا در چارچوب منافع مردم آمریکا به همکاری با متحدانش خواهد پرداخت.

«جو بایدن» بدون اشاره به تلاش کشورش در خصوص مانع تراشی در امور کشورهای غیرهمسو با سیاست‌های آمریکا در دسترسی به واکسن کرونا مدعی شد: از دسترسی جهانیان به امکانات بهداشتی در مقابله با کرونا حمایت کرده و می‌گوئیم باید نهاد جدیدی برای شناسایی و مقابله باشیوع بیماری‌های واگیردار در جهان ایجاد شود!

وی همچنین از طالبان خواست تا به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارد.

او همچنین از اعمال فشار طالبان بر مردم افغانستان انتقاد کرد و خواستار توقف این رفتار شد.

جو بایدن در خصوص سرزمین‌های اشغالی نیز گفت که معتقد است بهترین راه حل برای بحران غرب آسیا ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار رژیم صهیونیستی است و افزود که این راه حل باید متضمن صلح و امنیت اسرائیل باشد!

این مقام آمریکایی در خصوص توافق هسته‌ای با ایران نیز گفت که ایالات متحده به بازگشت به برجام و همچنین جلوگیری ازدسترسی ایران به تسلیحات اتمی متعهد است.

وی در عین حال بار دیگر مدعی شد که در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود، واشنگتن نیز آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است.