روایت فرهنگ سوگواری محرم در خانه طهران/ اجرای هنرهای آئینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حکمت، مدیر خانه طهران از معرفی مراسم سوگواری محرم در تهران قدیم با عنوان «بازخوانی فرهنگ سوگواری محرم در طهران» خبر داد و گفت: این برنامه در آستانۀ اربعین حسینی به مدت پنج شب در خانه طهران برگزار و به صورت آنلاین پخش خواهد شد.

حکمت، آداب و رسوم را بخشی از میراث شهری تهران خواند و افزود: به دلیل جایگاه خانه طهران در بازنمایی و معرفی میراث ناملموس شهری، «بازخوانی فرهنگ سوگواری محرم در طهران» در نسبت هویت شهری و تجربه شهر دارای اهمیت زیادی است.

مدیر خانه طهران تصریح کرد: برخی سنت‌ها و مراسم‌های ماه محرم شامل شبیه‌خوانی، پرده‌خوانی، برخی نوحه‌ها، نذرهای خاص و غیره که در گذشته برگزار می‌شدند، امروزه به دلیل تحولات فرهنگی، اجتماعی و شهری، به ندرت اثری از آنها دیده می‌شود، و به نحوی فراموش شده اند. حکمت ادامه داد: بدیهی است، آشنایی شهروندان تهران با میراث ناملموس مذهبی شهر که در سوگواری ماه محرم متجلی است، زمینه‌ای برای شناخت هویت شهر و افزایش تعلق خاطر به تهران را فراهم می‌سازد.

او درباره جزئیات این برنامه، بیان کرد: این برنامه بر آن است فرهنگ سوگواری محرم در تهران را در قالب پنج نشست با حضور صاحبنظران و اجرای هنرهای آئینی معرفی کند. این برنامه ابتدا با گفتگوی کارشناسان درباره مراسم سوگواری محرم آغاز خواهد شد و سپس مصادیق عینی آن به صورت تعزیه‌گردانی، پرده‌خوانی و بازخوانی چند نوحه قدیمی، اجرا می‌شود.

مدیر خانه طهران، از برگزاری آنلاین این برنامه خبر داد و گفت: به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، نمایش برنامه به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی آیو پیش‌بینی شده است. علاقمندان می‌توانند این برنامه را از طریق لینک پخش زنده شبکه آیو جهان بین به آدرس www.aionet.ir/channel/۱۰۰۰۳۶۵ از امروز چهارشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه تا یکشنبه ۴ مهرماه و از ساعت ۱۹ تا ۲۱ تماشا کنند.

خانه طهران وابسته به سازمان زیباسازی شهر تهران است و این برنامه با اهتمام معاونت توسعه و برنامه‌ریزی این سازمان برگزار می‌شود.