به گزارش خبرنگار مهر، محمد بلبلی که تحت قرارداد استقلال است و فصل گذشته را با پیراهن نفت مسجد سلیمان به میدان رفت، روز گذشته با لباس شخصی در محل تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد و پس از گفتگو با یکی از اعضای کادر فنی و سرپرست تیم، محل تمرین این باشگاه را ترک کرد.
بلبلی که همچنان بازیکن استقلال به حساب میآید، برای بازگشت به این تیم نیاز به تاییدیه فرهاد مجیدی دارد. اتفاقی که قدری بعید به نظر میرسد چون شواهد نشان میدهد مجیدی در حال حاضر ترجیح میدهد در پستی که بلبلی بازی میکند، از بازیکنان دیگری استفاده نماید.
برخی شواهد نشان میدهد هافبک ۲۳ ساله و مازندرانی استقلال که به دلیل نوع قراردادش با فولاد و استقلال یکی از خبرسازترین بازیکنان دو فصل اخیر بود، در این فصل هم باید به صورت قرضی برای تیمی به جز استقلال توپ بزند تا در صورت بهبود شرایط فنی، امکان حضور در جمع آبی پوشان پایتخت را پیدا کند.
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