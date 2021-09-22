اجرای ۴١٠ برنامه در هفته دفاع مقدس در شرق شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس گنجی است که هر زمان می‌توان از این گنج ارزشمند بهره مند شد و درس‌های مهمی از دفاع مقدس گرفت.

وی در خصوص برنامه‌های هفته دفاع مقدس نیز تصریح کرد: ۴١٠ برنامه عمومی و شاخص در سطح ناحیه احمد ابن موسی و حوزه شرق شهر شیراز اجرایی خواهد شد.

جعفری ادامه داد: رزمایش کمک مومنانه در هفته دفاع مقدس در حوزه شرق شیراز با توزیع ۵ هزار بسته معیشتی اجرایی خواهد شد و در هفته دفاع مقدس نیز برنامه‌ای با عنوان آبروی محله که گرامی داشت شهدای محله است اجرایی می‌شود.

او در خصوص سایر برنامه‌ها نیز یادآور شد: هفت کارگاه اشتغال زایی در هفته دفاع مقدس در سطح شرق شیراز افتتاح خواهد شد این در حالی است که برنامه اعزام نمادین نیروهای انقلابی به جبهه نیز اجرایی و حال و هوای روزهای جنگ را تداعی کرد.

جعفری افزود: تجمع جاماندگان اربعین در دو نقطه شرق شیراز که محله‌های سعدی و سرداران است در روز اربعین اجرایی می‌شود و شش نمایشگاه‌های مختلف با موضوع دفاع مقدس نیز در شرق شیراز برپا خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: رزمایش شهید سلیمانی و مرکز واکسیناسیون شهید سلیمانی نیز از جمله برنامه‌های است که به صورت جد در هفته دفاع مقدس با سرعت بیشتری انجام خواهد شد تا نسبت به بیماری یابی و واکسیناسیون بیماران کرونایی اقدام شود.