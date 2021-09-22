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۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۵۵

فرمانده سپاه ناحیه احمد ابن موسی (ع) خبر داد؛

اجرای ۴١٠ برنامه در هفته دفاع مقدس در شرق شیراز

اجرای ۴١٠ برنامه در هفته دفاع مقدس در شرق شیراز

شیراز- فرمانده سپاه ناحیه احمد ابن موسی (ع) گفت: در هفته دفاع مقدس مقدس ۴١٠ برنامه ویژه مناطق شرق شهر شیراز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس گنجی است که هر زمان می‌توان از این گنج ارزشمند بهره مند شد و درس‌های مهمی از دفاع مقدس گرفت.

وی در خصوص برنامه‌های هفته دفاع مقدس نیز تصریح کرد: ۴١٠ برنامه عمومی و شاخص در سطح ناحیه احمد ابن موسی و حوزه شرق شهر شیراز اجرایی خواهد شد.

جعفری ادامه داد: رزمایش کمک مومنانه در هفته دفاع مقدس در حوزه شرق شیراز با توزیع ۵ هزار بسته معیشتی اجرایی خواهد شد و در هفته دفاع مقدس نیز برنامه‌ای با عنوان آبروی محله که گرامی داشت شهدای محله است اجرایی می‌شود.

او در خصوص سایر برنامه‌ها نیز یادآور شد: هفت کارگاه اشتغال زایی در هفته دفاع مقدس در سطح شرق شیراز افتتاح خواهد شد این در حالی است که برنامه اعزام نمادین نیروهای انقلابی به جبهه نیز اجرایی و حال و هوای روزهای جنگ را تداعی کرد.

جعفری افزود: تجمع جاماندگان اربعین در دو نقطه شرق شیراز که محله‌های سعدی و سرداران است در روز اربعین اجرایی می‌شود و شش نمایشگاه‌های مختلف با موضوع دفاع مقدس نیز در شرق شیراز برپا خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: رزمایش شهید سلیمانی و مرکز واکسیناسیون شهید سلیمانی نیز از جمله برنامه‌های است که به صورت جد در هفته دفاع مقدس با سرعت بیشتری انجام خواهد شد تا نسبت به بیماری یابی و واکسیناسیون بیماران کرونایی اقدام شود.

کد مطلب 5311011

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