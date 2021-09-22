به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه جوان و خانواده استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه در خصوص خبر منفی و غلط افزایش طلاق در استان، هر گونه تحلیل به دلیل غلط بودن آمار، بی ارزش است، تاکید کرد: بحث خبر منفی و غلطی که طی روزهای گذشته در جامعه و فضای رسانه‌ای استان منتشر شد، با آمار اعلام شده در این جلسه و با هر فرمولی، این جایگاه و رتبه عنوان شده، جایگاه و رتبه استان سمنان نیست.

وی افزود: استان سمنان با توجه به آمار و اطلاعات و مستندات و با در نظر گرفتن هر بازه زمانی، در بحث طلاق در رتبه‌های ۲۰ به بعد کشور قرار دارد، چنانچه در این رتبه عنوان شده نیز آمار و بازه زمانی اعلام نشده است حال آنکه عده‌ای به اصطلاح نویسنده، تحلیل‌گر و اهل رسانه، بدون ارزیابی آمار از مراجع رسمی، این آمار را مبنا قرار داده و بر مبنای آمار غلط تحلیل کرده و قصه‌های جدایی سر می‌دهند که جای تأسف دارد.

برخی بر مبنای آمار غلط قلم می‌زنند

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه برخی جدی و برخی در قالب ستون طنز به این خبر می‌پردازند، اما باید توجه داشت که چگونه عده‌ای به خود اجازه می‌دهند قلم در دست گرفته و بر مبنای آماری غلط تحلیل ارائه کنند و اخبار منفی را در جامعه نشر دهند، ابراز کرد: افرادی که آمار غلط ارائه می‌کنند، توجه داشته باشند که تحلیل شما باید بر مبنای اطلاعات و آمار دقیق و مستدل و واقعی بوده و از مراجع رسمی استفاده کنید، در غیر این صورت تحلیل ارائه شده فاقد ارزش است.

خجسته پور با بیان اینکه بر اساس آمار ثبت احوال، مرکز آمار ایران، آمار میدانی استان و آمار مقایسه‌ای اعلام شده، این خبر ۱۰۰ درصد غلط است، تاکید کرد: به هر دلیل اعم از اشتباه گفتاری، انتشار غلط و یا هر موردی که در خصوص این خبر اتفاق افتاده است، باید عنوان کنیم که این خبر غلط و ناصحیح بوده و از معاون وزیر ورزش که از جوانان ارزشی نظام هستند، تقاضا داریم تا نسبت به اصلاح این خبر اقدام کنند؛ ما نیز در استان اقدامات لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: همانگونه که حدیث معصوم می‌فرماید، اگر در دستان شما وسیله گرانبهایی قرار داشته و تمام دنیا به شما بگویند این وسیله بی ارزشی است، بر اراده شما تأثیری قرار نمی‌دهد ولی خلاف آن نیز صادق است؛ قطعاً این آمار غلط تأثیری در سرنوشت جوانان استان ندارد اما در ایجاد افسردگی، عدم حضور سرمایه گذاران در استان و فرار نخبگان و مغزهای جوان استان و اینگونه موارد تأثیر خواهد داشت.