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۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۴

وزیر راه:

تاکنون ۶۴ هزار زائر ایرانی به عراق منتقل شده‌اند

تاکنون ۶۴ هزار زائر ایرانی به عراق منتقل شده‌اند

وزیر راه و شهرسازی ضمن عذرخواهی از معطلی مسافران در فرودگاه امام خمینی برای انتقال به فرودگاه‌های عراق، از اعزام ۶۴ هزار زائر ایرانی تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رستم قاسمی در جریان بازدید از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی گفت: یکی از دلایل اصلی مشکلات ایجاد شده برای زائران ایرانی، افزایش سی هزار نفری ویزاها بود چراکه قرار بود ابتدا سی هزار نفر به سفر اربعین اعزام شوند اما در جریان سفر الکاظمی نخست وزیر عراق و دیدار با رئیس جمهور، مقرر گردید سهمیه ایران به ۶۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی افزود: در ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد اربعین هم مقرر شد زائران باید هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده و تست منفی هم به همراه داشته باشند.

وی افزود: به عنوان وزیر راه و شهرسازی از عموم زائرانی که در جریان سفر دچار سختی شدند عذرخواهی می‌کنم و وعده می‌دهم همه زائرانی که در فرودگاه معطل شده بودند تا آخر امروز به عراق اعزام شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز عملیات برگشت زوار اربعین از روز دوشنبه و آمادگی سازمان هواپیمایی کشوری و همه فرودگاه‌های عملیات اربعین و مرزهای سه گانه برای انجام این عملیات خبر داد و افزود: مقرر شد با هدف کاهش اتلاف وقت زائران و تسریع در ترخیص زوار، تست کرونای عملیات بازگشت اربعین فقط از کسانی به عمل آید که علامت‌های ابتلا به کرونا از جمله تب را داشته باشند.

کد مطلب 5313629

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