ثبت رکورد پیوند ۲۵ قلب کودکان در ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدوی در خصوص وضعیت پیوند عضو در دوران کرونا گفت: از آغاز شیوع کرونا روند اهدا و پیوند عضو بسیار کند شد و حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. در اغلب مراکز ریسک آلودگی به کووید وجود داشت و برخی مراکز هم بیماران مبتلا به کووید را پذیرش می‌کردند و به همین دلایل معضلاتی پیش آمد که روند پیوند را با اختلال مواجه کرد.

وی افزود: در سال ۹۹ در مرکز خودمان که تنها مرکز پیوند قلب کودکان در کشور است و اغلب موارد نارسایی‌ها و بیماری‌های پیچیده مادرزادی قلبی به اینجا ارجاع داده می‌شود، ۲۲ مورد پیوند قلب کودکان داشتیم و خوشحالیم که امسال توانستیم به روند صعودی بسیار خیره‌کننده‌ای دست پیدا کنیم. نکته مثبت دیگر این است که از این ۲۵ مورد پیوند فقط یک مورد فوت داشتیم و ۲۴ بیمار ما در سلامت هستند.

مهدوی خاطرنشان ساخت: در بیان اهمیت این رکورد همین بس که ما در کل دنیا در طول سال ۴۰۰ تا ۴۵۰ پیوند قلب کودکان داریم و این آمار مربوط به زمانی است که کووید نبود. ما در شرایط کرونا توانستیم به ۲۵ پیوند قلب در ۶ ماه دست پیدا کنیم.

وی در خصوص علل موفقیت و دست یافتن به این رکورد افزود: مهم‌ترین دلیل این موفقیت کار تیمی منسجمی است که در مرکز ما در حال انجام است. تمام همکاران ما از واحد نقلیه تا ریاست بیمارستان و اتاق عمل، تیم جراحی و تیم داخلی همگی فعال هستند. حتی مسائل مربوط به بیمارانی که برای پیگیری‌های پس از پیوند مراجعه می‌کنند، از طرف همکاران ما کاملاً حمایت و برطرف می‌شود. البته جا دارد از واحد فراهم آوری اعضا نیز تشکر کنم که در همه شرایط و وضعیت‌ها با جت و اورژانس هوایی به ما قلب رساندند. حمایت‌های آقای دکتر شادنوش، دکتر دهقانی، دکتر نجفی زاده همه و همه به ما خیلی کمک کرده است.

فوق تخصص نارسایی قلب کودکان تأکید کرد: یکی از دلایل دیگر و بسیار مهم پیشرفت پیوند قلب کودکان، به فرهنگ‌سازی اهدای عضو برمی‌گردد. در گذشته خیلی از افراد مرگ مغزی اهدا نمی‌شدند و الان یکی از اساسی‌ترین موارد پیشرفت پیوند، گذشت خانواده‌های اهداکننده است که با اهدای قلب عزیزشان بیماران منتظر پیوند را به زندگی برمی‌گردانند. در این راستا یکی از ارگان‌هایی که هم من و همه بیماران از آن رضایت صددرصدی داریم انجمن اهدای عضو است. خیلی از خیرینی که الآن در تهیه دارو به ما کمک می‌کنند به‌واسطه همین انجمن به یاری ما آمده‌اند.

مهدوی همچنین در خصوص مشکلات بخش پیوند قلب اطفال گفت: ما در حال حاضر در بخش تهیه دارو با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و انتظار داریم یک دید و نگاه ویژه‌ای به این بچه‌ها شود. آن‌ها الآن نماینده حداقل چندین خانواده هستند و ما امانت‌دار قلبی هستیم که به آن‌ها اهدا شده است. انتظار داریم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به بچه‌های پیوند شده کمک کنند. واقعاً برای خانواده‌ها سخت است که به خاطر یک شربت یا داروی خاص از بندرعباس به تهران بیایند. به‌علاوه اینکه همه ما مسئول هستیم که وقتی یک انسان را به زندگی امیدوار کردیم داروهایش را نیز آماده کنیم و نگذاریم از دست برود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد کودک در لیست انتظار پیوند قلب هستند، گفت: ما همین دیشب بیمار اعزامی از لاهیجان داشتیم و هیچ‌وقت مرکز ما خالی نیست چراکه تنها مرکزی است که در آن پیوند قلب کودکان به صورت تخصصی انجام می‌شود.