مرکز نگهداری زنان معتاد متجاهر در تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد که سازمان بهزیستی برای راه اندازی یک مرکز نگهداری زنان با ظرفیت ۲۰۰ نفر در مدت ۱۵ روز آینده برنامه ارائه دهد.

وی افزود: در این جلسه ضرب العجل پذیرش و نگهداری معتادان متجاهر در دستور کار قرار گرفت و همچنین تکلیف شد با توجه به فراوانی واکسن، نسبت به تزریق همه افرادی که در مراکز معتادان متجاهر نگهداری می‌شود، اقدامی صورت گیرد.

استاندار تهران عنوان کرد: با اقدامات مناسب کارکنان درمانی خوشبختانه در تمامی مراکزی که بیش از هزار نفر ظرفیت دارند واکسن تزریق شده است.

محسنی بندپی از تشکیل کارگروهی برای بررسی نگهداری معتادان متجاهر زیر ۱۸ سال و بیش از ۶۵ سال و ارائه پیشنهادها به ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: کارگروهی متشکل از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بهزیستی تشکیل می‌شود تا در خصوص نگهداری افراد زیر ۱۸ سال بررسی‌های لازم را انجام دهد و پیشنهادهای کارشناسی این کارگروه به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شود.

وی بیان داشت: نگهداری معتادان متجاهر بیش از ۶۵ سال هم باید بررسی شده و پیشنهادهای لازم را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهیم و از هم اکنون باید برای بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد سرانه ۷۰ هزار تومان برای نگهداری هر فرد معتاد متجاهر را ارائه دهیم.